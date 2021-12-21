العثور على كمية من الرصاص بأحد المنازل بشتوكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إستنفرت سرية الدرك ببيوكرى إقليم اشتوكة ، عناصرها فور نوصلها بإخبارية تفيد وجود كمية من الرصاص بأحد المنازل بأحد دواوير الجماعة الترابية وادي الصفا.

وقالت مصادر محلية، أن مصالح الدرك قد عثرت على كمية كبيرة من خراطيش الرصاص المتعلق بالقنص بداخل المنزل، وأن الكمية المحجوزة غير مرخصة، وقد تم توجيه الكمية صوب القيادة الإقليمية للدرك الملكي، فيما تم الاحتفاظ بشخص يبلغ من العمر 50 سنة بأمر من النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال والتحقيق معه في المنسوب له.

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