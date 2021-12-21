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تسجيل 3 هزات أرضية جديدة بإقليمي الدريوش والحسيمة

2021-12-21 / 12:38 مساءً
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أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، عن تسجيل ثلاث هزات أرضية ليلة الاثنين-الثلاثاء بإقليمي الحسيمة والدريوش، تراوحت قوتها ما بين 8ر3 و4 درجات على سلم ريشتر.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن الهزة الأولى بقوة 8ر3 درجات على سلم ريشتر وقعت على الساعة الواحدة و 31 دقيقة و 56 ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الحسيمة سجلت على عمق 19 كلم، عند التقاء خط العرض 35.273 درجة شمالا وخط الطول 3.991 درجة غربا.

وأشار إلى أن الهزة الثانية التي بلغت قوتها 4 درجات على سلم ريشتر سجلت على الساعة الواحدة و 38 دقيقة و 48 ثانية (توقيت غرينيتش+1) على عمق 13 كلم عند التقاء خط العرض 35.551 درجة شمالا، وخط الطول 3.602 درجة غربا، مضيفا، أن هذه الهزة حدد مركزها بعرض إقليم الدرويش.

أما الهزة الثالثة، فقد بلغت قوتها 4 درجات على سلم ريشتر وحدد مركزها بعرض إقليم الدرويش. ووقعت على الساعة الواحدة و 58 دقيقة و 42 ثانية (توقيت غرينيتش+1) على عمق 23 كلم، عند التقاء خط العرض 35.497 درجة شمالا، وخط الطول 3.602 درجة غربا.

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