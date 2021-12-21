بعد ظهورها حليقة الرأس.. الفنانة زينب ناجم تعلن إصابتها بالسرطان

نجلاء مزيان : هبة بريس

أعلنت الممثلة المغربية زينب الناجم، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، (أعلنت) عن إصابتها بمرض السرطان.

و شاركت بطلة “صلا و سلام” مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، صورا لها من دون شعر، لتعود بعدها بنشر منشورات تتمنى من خلالها الشفاء و التغلب على مرض السرطان .

و في سياق متصل كتب بطل “صلا و سلام” تدوينة بموقع “فايسبوك ” جاءت كالتالي:” صديقتي واختي العزيزة التي طلبت منكم الدعاء لها بالشفاء دون الفصح عن اسمها برغبه منها اليوم اقول لكم ادعوا لصديقتي العزيزة الغاليه زينب الناجم بالشفاء العاجل يارب العالمين”.

و اختتم تدوينته قائلا: “اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفيها”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0