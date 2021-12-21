سطات.. إيقاف زوجين نصبا على مواطنين بدعوى تهجيرهم إلى الخارج

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات على النيابة العامة المختصة، زوجين يبلغان من العمر 47 و54 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه فيهما في إيهام الضحايا بقدرتهم على تهجيرهم للعمل في إحدى الدول العربية، مقابل سلبهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف درهم.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل الزوجين المشتبه فيهما عن حجز 41 شيكا بنكيا وإيصالات لتحويلات مالية، علاوة على وثيقتين عبارة عن اعتراف بالدين ومبلغ مالي يشبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة.

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