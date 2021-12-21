تقرير رسمي: أزيد من 767 ألف مغربي يقيمون قانونيا في إسبانيا

هبة بريس

أفاد المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، أن نحو 767 ألفا و180 مغربيا يقيمون بصفة قانونية في إسبانيا حتى فاتح يوليوز 2021، بانخفاض قدره 1 في المائة (-8113 شخص) مقارنة مع فاتح يناير الماضي.

وأوضح المصدر ذاته أن المغاربة يظلون بذلك أول جالية أجنبية تقيم قانونيا في إسبانيا.

ووفق المصدر ذاته، يأتي الرومانيون (639 ألفا و426 شخص) في المرتبة الثانية، يليهم البريطانيون (320 ألفا و276)، والكولومبيون (264 ألفا و291)، والإيطاليون (286 ألفا و466)، والفنزويليون (207 ألفا و583)، والصينيون (194 ألفا و206) ثم الألمان (141 ألفا و567).

وبحسب المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، في فاتح يوليوز 2021، بلغ عدد سكان إسبانيا 47 مليونا و326 ألفا و687 نسمة، أي بانخفاض قدره 72 ألفا و07 نسمة مقارنة بفاتح يناير 2021.

ومن هذا المجموع، هناك 42 مليونا و781 شخصا من جنسية إسبانية، بانخفاض قدره 29 ألفا و643 شخصا مقارنة بالشهر الأول من العام الحالي، وخمسة ملايين و325 ألفا و907 مواطنا أجنبيا (- 42 ألفا و364).

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