تقرير رسمي: أزيد من 767 ألف مغربي يقيمون قانونيا في إسبانيا

2021-12-21 / 11:45 صباحًا
0
هبة بريس

أفاد المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، أن نحو 767 ألفا و180 مغربيا يقيمون بصفة قانونية في إسبانيا حتى فاتح يوليوز 2021، بانخفاض قدره 1 في المائة (-8113 شخص) مقارنة مع فاتح يناير الماضي.

وأوضح المصدر ذاته أن المغاربة يظلون بذلك أول جالية أجنبية تقيم قانونيا في إسبانيا.

ووفق المصدر ذاته، يأتي الرومانيون (639 ألفا و426 شخص) في المرتبة الثانية، يليهم البريطانيون (320 ألفا و276)، والكولومبيون (264 ألفا و291)، والإيطاليون (286 ألفا و466)، والفنزويليون (207 ألفا و583)، والصينيون (194 ألفا و206) ثم الألمان (141 ألفا و567).

وبحسب المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، في فاتح يوليوز 2021، بلغ عدد سكان إسبانيا 47 مليونا و326 ألفا و687 نسمة، أي بانخفاض قدره 72 ألفا و07 نسمة مقارنة بفاتح يناير 2021.

ومن هذا المجموع، هناك 42 مليونا و781 شخصا من جنسية إسبانية، بانخفاض قدره 29 ألفا و643 شخصا مقارنة بالشهر الأول من العام الحالي، وخمسة ملايين و325 ألفا و907 مواطنا أجنبيا (- 42 ألفا و364).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لقاء دبلوماسي مغربي إيطالي في مدينة نابولي

لقاء دبلوماسي مغربي إيطالي في مدينة نابولي

2021-12-21 / 10:49 صباحًا
Photo of إيطاليا: قطار يدهس مهاجرة مغربية ويرديها قتيلة

إيطاليا: قطار يدهس مهاجرة مغربية ويرديها قتيلة

2021-12-20 / 10:26 صباحًا
Photo of سائق سيارة يدهس مهاجرين مغربيين بشمال إيطاليا

سائق سيارة يدهس مهاجرين مغربيين بشمال إيطاليا

2021-12-19 / 11:00 مساءً
Photo of حزب “فوكس” يُطلق حملة لمقاطعة المنتجات الغذائية المغربية

حزب “فوكس” يُطلق حملة لمقاطعة المنتجات الغذائية المغربية

2021-12-19 / 12:08 مساءً
Photo of مغاربة إيطاليا غاضبون بسبب إغلاق الحدود مع دول المهجر

مغاربة إيطاليا غاضبون بسبب إغلاق الحدود مع دول المهجر

2021-12-19 / 11:20 صباحًا
Photo of هولندا.. ضبط طنين من الكوكايين في شركة تعود لمواطن مغربي

هولندا.. ضبط طنين من الكوكايين في شركة تعود لمواطن…

2021-12-17 / 6:29 مساءً
Photo of شباب مغاربة يبهرون وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ويفوزون بجائزة التحديات

شباب مغاربة يبهرون وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ويفوزون بجائزة…

2021-12-14 / 9:07 صباحًا
Photo of قنصلية متنقلة تقرب الخدمات الإدارية من مغاربة “طوريمولينوس” وضواحيها

قنصلية متنقلة تقرب الخدمات الإدارية من مغاربة “طوريمولينوس” وضواحيها

2021-12-12 / 7:49 مساءً
Photo of بعد مباراة المغرب والجزاىر .. مرشحة اليمين الفرنسي تتوعد مشجعي الجزائر

بعد مباراة المغرب والجزاىر .. مرشحة اليمين الفرنسي تتوعد…

2021-12-12 / 3:07 مساءً
Photo of شرطة هامبورغ تعلن إحباط هجوم باعتقال متطرف مغربي

شرطة هامبورغ تعلن إحباط هجوم باعتقال متطرف مغربي

2021-12-10 / 6:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق