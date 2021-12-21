تسجيل أول وفاة بأوميكرون في أمريكا والمتحور يسيطر على 70% من الإصابات

هبة بريس - وكالات

قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولي الصحة بولاية تكساس الأمريكية، أنه تم تسجيل أول وفاة بالمتحور الجديد من كوفيد-19 أوميكرون.

وأفادت شبكة “إيه.بي سي”، ليل الاثنين/الثلاثاء، أنه يُعتقد أن هذه أول حالة وفاة مسجلة بأوميكرون في الولايات المتحدة.

وأعلنت الولايات المتحدة أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون منذ ثلاثة أسابيع فقط.

وقدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الاثنين، أنه في الفترة من 3 إلى 18 ديسمبر الحالي، سلالة كورونا الجديدة أوميكرون هي السائدة في الولايات المتحدة، وتمثل 73% من حالات الإصابة.

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