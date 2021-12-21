إفران.. الحبس النافذ لمدون فايسبوكي ب 6 أشهر لادعائه وقوع عمل إرهابي بفندق

ع محياوي _ هبة بريس

أفادت مصادر ل ” هبة بريس ” أن المحكمة الابتدائية بأزرو إقليم إفران أدانت، مساء يوم أمس الإثنين، صاحب صفحة فيسبوكية محلية، بالسجن النافذ 6 أشهر مع الغرامة، بتهمة نشر صورة سيارة تحترق قرب فندق وادعى استهدافه بعمل إرهابي الشيئ الذي خلق فزعا وسط ساكنة إقليم إفران قبل اكتشاف الحقيقة أن ذلك غير صحيح ” كذب ” .

وأضاف ذات المصدر، أن المتهم المعتقل بالسجن المحلي بأزرو حجزت ملفه للتأمل قبل أسبوع، قبل أن تنطق بالحكم مساء أمس الإثنين وتؤاخذه بتهم مختلفة من بينها استعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي شروطها وبث وتوزيع ادعاءات ووثائق كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب ذات المصدر، إلى فاتح دجنبر الجاري، حينما نشر المدون المتهم في صفحة فيسبوكية يسيرها، صورة لسيارة تحترق أمام مؤسسة فندقية بإفران، مرفوقة بتعليق ادعى فيه استهدافه بعمل إرهابي، قبل أن يتضح أن الأمر لا يعدو مجرد حادث عرضي ناتج عن عطب تقني تسبب في اندلاع النار فيها.

هذا فقد تم توقيف المتهم يضيف المصدر، من طرف الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بأزرو في الرابع من دجنبر بتعليمات من النيابة العامة المختصة قبل وضعه رهن الحراسة النظرية والاستماع إليه في محضر قانوني وإحالته عليها في السادس منه قبل إيداعه السجن والشروع في محاكمته بالمنسوب إليه من تهم جنحية مختلفة.

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