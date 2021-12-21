النقاط الرئيسية في التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم سنة 2020
الصورة تعبيرية

الضرائب: تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية حتى يونيو 2022

2021-12-21 / 9:29 صباحًا
0
هبة بريس

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية إلى غاية 30 يونيو 2022.

وأشارت الإدارة، في بلاغ لها بهذا الخصوص، إلى أنها “تنهي إلى علم مغاربة العالم والسياح الأجانب أنه نظرا لاستمرار صعوبات التنقل إلى الخارج بسبب جائحة كورونا (COVID-19)، فقد تقرر وبصفة استثنائية، تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية إلى غاية 30 يونيو 2022”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء يخص السيارات السياحية، الدراجات النارية المرقمة وسفن النزهة التي انتهت مدة صلاحية مكوثها بالمغرب خلال سنة 2020، 2021 أو خلال النصف الأول من سنة 2022.

وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه “يتعين على الأشخاص المعنيين أو الأشخاص المرخص لهم باستخدام هذه المركبات (الفروع والأصول والأزواج المقيمين بالخارج) الاتصال بالمصالح الجمركية القريبة من محل سكناهم من أجل استلام بطاقات القبول المؤقت الجديدة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سطات.. إيقاف زوجين نصبا على مواطنين بدعوى تهجيرهم إلى الخارج

سطات.. إيقاف زوجين نصبا على مواطنين بدعوى تهجيرهم إلى…

2021-12-21 / 12:01 مساءً
Photo of سلا.. توقيف قاصرين ألحقا خسائر مادية بسيارات في الشارع العام

سلا.. توقيف قاصرين ألحقا خسائر مادية بسيارات في الشارع…

2021-12-21 / 11:31 صباحًا
Photo of إفران.. الحبس النافذ لمدون فايسبوكي ب 6 أشهر لادعائه وقوع عمل إرهابي بفندق

إفران.. الحبس النافذ لمدون فايسبوكي ب 6 أشهر لادعائه…

2021-12-21 / 10:58 صباحًا
Photo of هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

2021-12-21 / 10:30 صباحًا
Photo of ضمنهم عون سلطة.. توقيف 7 أشخاص متورطين في تزوير جواز التلقيح

ضمنهم عون سلطة.. توقيف 7 أشخاص متورطين في تزوير…

2021-12-21 / 9:14 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2021-12-21 / 7:00 صباحًا
Photo of برلماني يطالب آيت طالب بإحداث مستشفى محلي ببوجنيبة

برلماني يطالب آيت طالب بإحداث مستشفى محلي ببوجنيبة

2021-12-20 / 6:30 مساءً
Photo of عاملات مغربيات في حقول الفراولة ..شروط اسبانية تدخل في أوجه الاستعباد

عاملات مغربيات في حقول الفراولة ..شروط اسبانية تدخل في…

2021-12-20 / 6:10 مساءً
Photo of أمن البيضاء يوقف عشرينيا متورطا في قتل شخص

أمن البيضاء يوقف عشرينيا متورطا في قتل شخص

2021-12-20 / 5:44 مساءً
Photo of جمعية العدول الشباب تناقش نصوص القانون المالي لسنة2022

جمعية العدول الشباب تناقش نصوص القانون المالي لسنة2022

2021-12-20 / 5:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق