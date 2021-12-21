الضرائب: تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية حتى يونيو 2022

هبة بريس

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية إلى غاية 30 يونيو 2022.

وأشارت الإدارة، في بلاغ لها بهذا الخصوص، إلى أنها “تنهي إلى علم مغاربة العالم والسياح الأجانب أنه نظرا لاستمرار صعوبات التنقل إلى الخارج بسبب جائحة كورونا (COVID-19)، فقد تقرر وبصفة استثنائية، تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية إلى غاية 30 يونيو 2022”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء يخص السيارات السياحية، الدراجات النارية المرقمة وسفن النزهة التي انتهت مدة صلاحية مكوثها بالمغرب خلال سنة 2020، 2021 أو خلال النصف الأول من سنة 2022.

وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه “يتعين على الأشخاص المعنيين أو الأشخاص المرخص لهم باستخدام هذه المركبات (الفروع والأصول والأزواج المقيمين بالخارج) الاتصال بالمصالح الجمركية القريبة من محل سكناهم من أجل استلام بطاقات القبول المؤقت الجديدة”.

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