أكادير : اعتقال خمسيني بحوزته 3 كلغ من مخدر الشيرا
الصورة من الارشيف

ضمنهم عون سلطة.. توقيف 7 أشخاص متورطين في تزوير جواز التلقيح

2021-12-21 / 9:14 صباحًا
2
هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف سبعة أشخاص، من بينهم معتقلين سابقين في قضايا الإرهاب والتطرف وعون سلطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جرائم التزوير في جوازات التلقيح والرشوة.

وقد أسفرت العمليات الأمنية المتزامنة المنجزة بكل من الدار البيضاء والبئر الجديد والعرائش عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وهو معتقل سابق في قضايا الإرهاب لارتباطه بتنظيم القاعدة في أفغانستان، فضلا عن معتقلين سابقين في قضايا الإرهاب والتطرف، وعون سلطة يشتبه في تورطه في التلاعب ببيانات الأشخاص الملقحين مقابل الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وقد تم العثور بحوزة المشتبه فيهم على إيصالات لحوالات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن ضبط جوازات تلقيح تتضمن معطيات وبيانات زائفة، يشتبه في استصدارها بطريقة مشوبة بالتزوير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فضلا عن الكشف عن المخططات الحقيقية للمشتبه فيهم الموقوفين.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضبط 12 طنا من المخدرات وحجز الملايير ..تفاصيل العملية النوعية التي نفذتها عناصر الدرك الملكي في قلب طنجة

ضبط 12 طنا من المخدرات وحجز الملايير ..تفاصيل العملية…

2021-12-21 / 5:05 مساءً
Photo of تسجيل 381 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 381 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-12-21 / 5:02 مساءً
Photo of أمن الرباط يوقف أربعينيا ويحجز 1320 قرص طبي مخدر بحوزته

أمن الرباط يوقف أربعينيا ويحجز 1320 قرص طبي مخدر…

2021-12-21 / 4:22 مساءً
Photo of الCNSS يطلق خدمة جديدة للاستفادة من التعويضات العائلية و التصريح بتمدرس الأبناء

الCNSS يطلق خدمة جديدة للاستفادة من التعويضات العائلية و…

2021-12-21 / 4:15 مساءً
Photo of وزارة الصحة: تسجيل ارتفاع طفيف في الإقبال على التلقيح

وزارة الصحة: تسجيل ارتفاع طفيف في الإقبال على التلقيح

2021-12-21 / 3:36 مساءً
Photo of أكادير : المحامون يخوضون إحتجاج ضد فرض جواز التلقيح وسط حضور أمني

أكادير : المحامون يخوضون إحتجاج ضد فرض جواز التلقيح…

2021-12-21 / 2:14 مساءً
Photo of ظهر في فيديو يسرق سيدة بالشارع العام.. توقيف شاب بمراكش

ظهر في فيديو يسرق سيدة بالشارع العام.. توقيف شاب…

2021-12-21 / 1:52 مساءً
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ352 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ352 مرشحا للهجرة السرية

2021-12-21 / 1:37 مساءً
Photo of وزارة الصحة تؤكد: التلقيح ضروري لتفادي انتكاسة وبائية

وزارة الصحة تؤكد: التلقيح ضروري لتفادي انتكاسة وبائية

2021-12-21 / 1:24 مساءً
Photo of العثور على كمية من الرصاص بأحد المنازل بشتوكة

العثور على كمية من الرصاص بأحد المنازل بشتوكة

2021-12-21 / 1:09 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق