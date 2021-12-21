وزارة الصحة توضح بشأن اختيار البرتغال بدل إسبانيا لترحيل المغاربة العالقين بأوروبا

2021-12-21 / 12:36 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الاثنين، أنه لا يمكن العودة إلى الرحلات الجوية من إسبانيا نحو المغرب، في غياب احترام البروتوكولات الصحية المرتبطة بفيروس “كوڤيد 19” من قبل السلطات الإسبانية.

وشددت الوزارة، في بلاغ توضيحي بشأن اختيار البرتغال بدل إسبانيا لترحيل المغاربة العالقين بأوروبا بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لانتشار فيروس “كوڤيد 19″، ولاسيما بعد ظهور وانتشار متحور “أوميكرون” في عدد من دول العالم، على أن القرار يأتي أيضا في غياب ضمانات ملموسة على احترام هذه الإجراءات، من بينها مراقبة جواز التلقيح، والحالة الصحية للمسافرين، بطريقة حازمة وسليمة طبقا للتوصيات والإجراءات الصحية المتعارف عليها دوليا في هذا الصدد، ويأتي كذلك صيانة لصحة المواطنات والمواطنين المغاربة، وحفاظا على المكتسبات.

واعتبرت الوزارة، في هذا الصدد، أن وضعية السفر من إسبانيا إلى المغرب، تشكل خطرا على صحة المواطنات والمواطنين المغاربة، وضربا للمكتسبات الصحية التي حققتها بلادنا في مجال التصدي لانتشار فيروس “كوڤيد 19″، مسجلة أن السلطات الإسبانية المعنية لا تعمل على المراقبة بالشكل المطلوب والصارم للحالة الصحية للمسافرين أثناء عملية الإركاب عبر المطارات.

كما تبين من خلال ملاحظة مدى احترام إجراءات السفر، تضيف الوزارة، أنه تم رصد عدة حالات وإصابات بفيروس “كوڤيد 19″، عند وصولها أو عبورها من المغرب، قادمة من إسبانيا في إطار رحلات خاصة؛ فضلا عن عدم وجود المراقبة المتعينة لجوازات التلقيح بالنسبة للمسافرين.

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‫24 تعليقات

  1. يجب الفتح من هنا ومن هناك وليس الفتح على المغاربة العالقين في أوروبا فقط. نحن لازلنا عالقين في المغرب نريد فتح الحدود الجوية…

  3. حكومة فاشلة لاتعرف التدبير والتصرف مع الوباء كوفيد 19 كورونا .سنتين ونحن نقاسي والآن جاء وقت الحسم لانقدر على التحمل والصبر لقد سئمنا من تصرفاتكم معنا.لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  5. نحن لانريد الفقر والهشاشة وووووو وووووو وووووو. أكثر من الوباء لطفك بنا يآرب وسترك اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون وفتح الحدود الجوية ..

  8. اللهم بلغنا رمضان لافاقيدين ولا مفقودين وارفع عنا هذآ الوباء واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب ولطفك بنا يآرب وفتح الحدود الجوية….

  10. نريد الرجوع إلى الحياة الطبيعية وليس التفاهات التي بسببكم تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.. فتح إغلاق فتح إغلاق فتح إغلاق فتح إغلاق أصبحنا أضحوكة عندكم هههههههههههه…..

  11. اللهم افتح عنا باب رحمتك يارب ارحم الراحمين.. واعد لنا الحياة الطبيعية كما كنا في السابق بقدرتك يآرب ولطفك بنا يآرب..العودة كانت على اسبانيا او البرتغال لايهم الأهم هو صلة الرحم.والعودة إلى اهلينا ……..

  13. العودة من إسبانيا او البرتغال لايهم الأهم هو الشعب المغربي يريد التغيير والاصلاح وليس في التفاهات التي لا محل لها من الوجود حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

  15. الحمد لله ربي سميع قريب مجيب الدعاء …لقد استجاب الله دعائي والآن سارجع إلى وطني الحبيب الحمد لله .عودة ميمونة للجميع المواطنين العالقين في أوروبا…

  17. بكل صراحة اشتقنا إلى المغرب …المغرب بلد الكرم والشهامة لن اجد اي بلد يشبه المغرب وإن ذهبت الى آخر الكرة الارضية..اقولها وأنا افتخر بمغربيتي .ربي يحفظ المغرب شعبا وملكا .. إنها فرحتي بالعودة إلى المغرب……

  18. لاندري متى ستنتهي هذه الاسطوانة والسناريوهات الوهمية التي حطمتنا بصفة عامة .كل يوم تأتون باسباب جديدة حول الاغلاق المطارات الإسبانية.. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  19. السبب لهذا التغيير المفاجئ وهو الاتهامات الموجهة إلى المغرب من طرف إسبانيا هو عدم المراقبة من المغرب الذاهبين الى اسبانيا تخوفا من تفشي الوباء وهو العكس صحيح هههههههههههه.

  20. الحمد لله على مغربنا الحبيب وعلى عودتها إليه .لايهمنا من أين سنعود المهم أننا لم نبقى عالقين في بلد الغربة والحكرة والميز العنصري ..

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