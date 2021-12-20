الوكالة الأوروبية للأدوية تجيز لقاحا أميركيا مضادا لكوفيد-19

هبة بريس _ وكالات

أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية الضوء الأخضر، الإثنين، للقاح “نوفافاكس” الأميركي المضاد لكوفيد-19 والذي يرتكز على تقنية تقليدية أكثر من تلك المستخدمة في اللقاحات المتاحة، وهو أمر قد يقلل الشكوك لدى الأشخاص غير الملقحين.

وبذلك، أصبح لقاح الشركة الأميركية “الخامس الموصى به في الاتحاد الأوروبي للوقاية من كوفيد-19 للأشخاص الذين يبلغون 18 عاما وما فوق” بحسب ما ذكرته الوكالة الأوروبية للأدوية في بيان.

وكان لقاح “نوفافاكس” قد حصل على أول موافقة لاستخدامه في حالات الطوارئ، في شهر نوفمبر الماضي، في إندونيسيا والفلبين.

وقالت الشركة في نوفمبر إنها في طريقها لتقديم طلب للحصول على موافقة السلطات الصحية في الولايات المتحدة لاستخدام اللقاح بحلول نهاية العام، بعد أن كانت قد تقدمت بالفعل بطلبات للحصول على الموافقات من وكالة الأدوية الأوروبية والسلطات الصحية في كندا.

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