تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2021-12-21 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا، خلال الصباح والليل، مع تكون صقيع فوق كل من مرتفعات الأطلس، الريف، الجنوب الشرقي للبلاد والهضاب العليا الشرقية.

وستكون السماء غائمة جزئيا ستعطي قطرات متفرقة محلية شمال الأقاليم الجنوبية، سوس، الجنوب الشرقي للمملكة، الأطلس الكبير والصغير والمناطق الوسطى لتهم خلال الليلة القادمة المناطق الشمالية، مع هبوب رياح محليا قوية نوعا ما بالسهول الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 4 و درجة واحدة بمرتفعات الأطلس، و 02 و 08 درجة بكل من الريف، الهضاب العليا الشرقية، السايس والسفوح الجنوبية الشرقية، ما بين 07 و 13 درجة بالسهول الشمالية و الوسطى و بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 10 و 16 درجة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 08 و 15 درجة بالأطلس، ما بين 13 و 19 درجة بكل من الريف، المنطقة الشرقية و الجنوب الشرقي، ما بين 18 و 24 درجة بالمناطق الشمالية، الوسط ، منطقة سوس و الشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 24 و 29 درجة غرب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وهائجا الى قوي الهيجان شمال طانطان وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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