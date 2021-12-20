الصحة العالمية: متحور “أوميكرون” قد يسهم في الانتصار على وباء كورونا

2021-12-20 / 10:26 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

صرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش بأن متحور “أوميكرون” قد يسهم في الانتصار على وباء فيروس كورونا في العالم.

وقالت فوينوفيتش ردا على سؤال بهذا الصدد في حديث لقناة “روسيا 24″، إن “هذا الأمر محتمل”.

وتابعت: “نحن نأمل بأن الأمر سيكون هكذا. وحتى الآن من السابق لآوانه الحديث عن ذلك، لأن عدد المصابين بـ”أوميكرون” غير كافي. وعلينا أن ننتظر أسبوعا أو أسبوعا ونصف الأسبوع حتى نستطيع أن نقول بالدقة

وأشارت إلى أنه في حال الانتصار على وباء فيروس كورونا، سيتحول الفيروس إلى الأمراض الوافدة، مثل الإنفلونزا، لكن عدد الإصابات سيكون أدنى بكثير، وسيكون من الممكن محاربة هذا المرض.

وأعربت المسؤولة عن قلقها إزاء سرعة انتشار متحور “أوميكرون”، مشيرة إلى أن “قفزة كبيرة خلال فترة وجيزة قد تؤدي إلى شلل نظام الرعاية الصحية، إن كان عدد المصابين كبيرا للغاية”.

وأعربت عن أملها بألا تكون حالات “أوميكرون” خطيرة مثل الإصاب بمتحور “دلتا”، لكن ذلك لا يعني عدم وجود حالات خطيرة على الإطلاق.

وأضافت أن نفس العلاج ونفس العقاقير التي تستخدم لعلاج الإصابات بالمتحورات الأخرى، فعالة ضد متحور “أوميكرون” أيضا.

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