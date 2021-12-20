صديقي: الموسم الفلاحي شهد زراعة 3,7 مليون هكتار من الزراعات الخريفية

هبة بريس _ الرباط

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الإثنين بالرباط، إنه تم برسم الموسم الفلاحي 2021-2022 زراعة 3,7 مليون هكتار من الزراعات الخريفية، منها 3,14 مليون هكتار من الحبوب.

وأضاف صديقي، في معرض جوابه على أسئلة بمجلس النواب حول التحضيرات الجارية للموسم الفلاحي 2021 -2022 ، أنه بالنسبة للزراعات المسقية كالخضار، تم بلوغ 100 ألف هكتار من المزروعات، و35 ألف هكتار من أصل 47 ألف هكتار مخصصة للزراعات السكرية

وأبرز الوزير، في نفس السياق، أنه بالنسبة للمدخلات الفلاحية، تمت تعبئة مليون و600 ألف قنطار من البذور المختارة للحبوب الرئيسية الثلاث، مشيرا إلى أن المبيعات بلغت لحد الآن 900 ألف قنطار، أي ما يمثل 56 في المائة من المخزون المتوفر.

وفي ما يخص توفير الأسمدة، قال صديقي إنه تم لحد الآن بيع 300 ألف طن، بزيادة نسبتها 40 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي، في أفق ضمان تزويد السوق بحوالي 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية.

بالنسبة للتأمين الفلاحي، أكد الوزير أنه سيتم تحقيق زيادة بـ 200 ألف هكتار مقارنة مع الموسم الماضي لتبلغ المساحات المؤمنة مليون و200 ألف هكتار، مضيفا أن المساحة المؤمنة للأشجار المثمرة 50 ألف هكتار

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0