درك طنجة يحبط محاولة تهريب 12 طنا من المخدرات

هبة بريس _ طنجة

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية حد الغربية ضواحي طنجة، من احباط محاولة تهريب كمية صخمة من مخدر الشيرا، بمنطقة بريش ضواحي مدينة طنجة .

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس ” فقد تمكنت عناصر الدرك الملكي، من حجز 428 طردا من مخدر الشيرا، تزن في مجموعها 12 طنا، على متن شاحنة وسيارة خفيفة كانتا متجهتين صوب ميناء طنجة المتوسط .

وقد تم توقيف شخص وبحوزته أسلحة بيضاء، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على التحقيق

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