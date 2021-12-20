المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى إعداد استراتيجية خاصة بتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي
رضا الشامي

الشامي : الشباب يمثل فرصة حقيقية للمغرب ويستوجب إدماجهم في التنمية

2021-12-20 / 8:55 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الشباب يمثل فرصة حقيقية بالنسبة للمغرب، وهو ما يستوجب إرساء شروط ملائمة لإدماجهم في مسار التنمية في المملكة.

وشدد الشامي، الذي كان يتحدث عن موضوع تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المخصصة لمسألة الشباب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية استغلال فرصة هذا “الربح الديموغرافي” الذي يمثل 34 في المائة من الساكنة الإجمالية، وذلك من خلال توفير ظروف ملائمة لتثمينه وإدماجه بطريقة مثلى في مسار التنمية بالمغرب.

ولتحقيق هذا الهدف، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تبني مقاربة مبنية على أربعة مستويات، الأولى عن طريق الخدمات العمومية، حيث حث على توفير خدمات عمومية ذات جودة في مجالات التربية والصحة ثم الثقافة، والتي من خلالها يمكن إشراك الشباب في مسار التنمية الوطني.

وأضاف أنه من الضروري أيضا تعزيز روح المقاولة لدى الشباب، عن طريق توفير التمويل والمواكبة، وكذا إشراك الشباب في الحياة المواطنة، من خلال إدماجهم في الأحزاب والنقابات، وذلك بهدف تمكين الشباب من سبل المشاركة في الحياة العامة وفي عملية اتخاذ القرار العمومي.

وفي هذا الصدد، أبرز الشامي أن المجلس سيعمل، انطلاقا من سنة 2022، على فتح منصة مواطنة تهدف إلى ضمان تمكين المواطنين من مواكبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في عملية إعداد واقتراح المواضيع.

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