عمور تستعرض التدابير المتخذة لإنعاش السياحة الداخلية

2021-12-20 / 8:41 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

استعرضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الإثنين بالرباط، التدابير التي تم اتخاذها على مستوى الوزارة والقطاعات المعنية لإنعاش السياحة الداخلية.

وأشارت عمور، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول ” وضعية السياحة الداخلية بالمملكة في ظل تأثير أزمة جائحة كوفيد على القطاع السياحي” إلى أنه من أجل وضع أسس متينة لتطوير مستدام للسياحة الداخلية، تم، بتنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، القيام بدراسة لفهم متطلبات الزبون المغربي فيما يخص المنتوج السياحي الوطني.

وأبرزت الوزيرة، في هذا الصدد، أن هذه الدراسة مكنت من تحديد الأنشطة التي تحظى باهتمام المغاربة في هذا النطاق، وهي الأنشطة الشاطئية وزيارة المدن والمواقع الطبيعية والتراث التاريخي والمعماري والأنشطة الرياضية بما فيها الرياضات المائية.

كما قامت الوزارة، بحسب عمور، تبعا لهذه الدراسة الميدانية وفي إطار برامجها لملاءمة العرض مع الطلب، بالعمل على تشجيع الاستثمارات في المنتوجات السياحية الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة وإحداث منتجعات سياحية ملائمة من حيث المنتج والأسعار تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للسائح المغربي.

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