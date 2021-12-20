مدير منظمة الصحة العالمية يأمل بانتهاء جائحة كورونا في 2022

هبة بريس _ وكالات

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الإثنين، عن أمله في أن يكون 2022 “عام نهاية وباء كوفيد-19”.

وقال مدير المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إفادة صحفية من مقر المنظمة بجنيف: “يجب أن يكون 2022 هو العام الذي ننهي فيه الوباء”.

ومع اقتراب أعياد نهاية العام، قال المسؤول الدولي إن من الأفضل إلغاء الفعاليات “الآن والاحتفال في وقت لاحق بدلا من الاحتفال الآن والحزن لاحقا”.

وأضاف “هناك الآن دليل ثابت على أن المتحور الجديد “أوميكرون” ينتشر بشكل أسرع بكثير من متغير “دلتا””. وقال: “من المرجح أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يصابوا مجددا بكوفيد-19”.

وبدأ “أوميكرون” بالانتشار في العديد من دول العالم، خلال الأسبوعين الماضيين، ويعتقد الخبراء أنه سيكون المتحور السائد حول العالم في غضون أسابيع قليلة.

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