الأمن الوطني : فككنا 150 شبكة للهجرة غير الشرعية

2021-12-20 / 7:25 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، تفكيكها 150 شبكة للهجرة غير الشرعية خلال عام 2021.

وحسب بيان نشرته المديرية العامة للأمن الوطني المغربي عبر حسابها بموقع تويتر، أكدت أنها فككت 50 شبكة نشطة في مجال الهجرة غير الشرعية، وأوقفت أكثر من 12 ألف شخص ممن كانوا ينوون الهجرة غير الشرعية خلال عام 2021.

وقال البيان: “مصالح الأمن الوطني تمكنت من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير الشرعية”.

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