(FILES) In this file photo taken on January 19, 2017, a sign and logo of the World Economic Forum is seen on the third day of the Forum's annual meeting in Davos. - The World Economic Forum (WEF) said on December 20, 2021, it "will defer its annual meeting in Davos... in the light of continued uncertainty over the Omicron" variant of coronavirus. The high-powered meeting, which usually draws leading figures from business, politics and diplomacy, will instead be held in "early summer", the organisers said. Last year's edition was cancelled because of the pandemic. (Photo by FABRICE COFFRINI / AFP)

إرجاء منتدى دافوس بسبب “أوميكرون”

2021-12-20 / 7:18 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

تأجل “منتدى دافوس” الاقتصادي العالمي، الذي كان مقررا في الفترة من 17 إلى 21 يناير المقبل، في مدينة دافوس السويسرية بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون”، وفق بيان لمنظمي هذا الحدث.

وأوضح المنظمون أن الاجتماع، الذي يجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين، سيعقد “في وقت مبكر من الصيف”، علما بأنه ألغي العام الماضي أيضا بسبب جائحة كوفيد-19.

وتقرر تنظيم سلسلة من الجلسات عبر الإنترنت بعنوان “وضع العالم” يفترض أن تسمح “بصياغة حلول للمشكلات الأكثر إلحاحا في العالم”.

وأشار المنظمون إلى أن “الوضع الحالي للوباء يجعل من الصعب تنظيم اجتماع عالمي حضوريا”.

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