إرجاء منتدى دافوس بسبب “أوميكرون”

هبة بريس _ وكالات

تأجل “منتدى دافوس” الاقتصادي العالمي، الذي كان مقررا في الفترة من 17 إلى 21 يناير المقبل، في مدينة دافوس السويسرية بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون”، وفق بيان لمنظمي هذا الحدث.

وأوضح المنظمون أن الاجتماع، الذي يجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين، سيعقد “في وقت مبكر من الصيف”، علما بأنه ألغي العام الماضي أيضا بسبب جائحة كوفيد-19.

وتقرر تنظيم سلسلة من الجلسات عبر الإنترنت بعنوان “وضع العالم” يفترض أن تسمح “بصياغة حلول للمشكلات الأكثر إلحاحا في العالم”.

وأشار المنظمون إلى أن “الوضع الحالي للوباء يجعل من الصعب تنظيم اجتماع عالمي حضوريا”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0