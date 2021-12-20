صحيفة: “أوميكرون” يصيب العشرات على متن أكبر سفينة سياحية في العالم

2021-12-20 / 7:01 مساءً
1
هبة بريس _ وكالات

جاءت نتائج فحص كورونا إيجابية لدى 48 على الأقل من ركاب “سيمفونية البحار” أكبر السفن السياحية في العالم، حسب صحيفة “واشنطن بوست” اليوم الاثنين

وأوضحت الصحيفة نقلا عن بيان لشركة Royal Caribbean مالكة السفينة أن الحديث يدور عن حالات الإصابة بمتحور “أوميكرون” الجديد.

وكان أكثر من 6 آلاف شخص على متن السفينة التي دامت رحلتها الأخيرة من 11 حتى 18 ديسمبر.

وقالت الشركة إن 95% من الأشخاص الموجودين على متن “سيمفونية البحار” كانوا مطعمين بالكامل، موضحا أن 98% ممن تم الكشف عن إصابتهم بـ “أوميكرون” كانوا قد تلقوا اللقاح. وصرح المصابون بأنهم لم يشعروا بأي أعراض مرضية أصلا أو كانت طفيفة.

وتتسع سفينة “سيمفونية البحار” لـ 6680 راكبا ولها 18 طابقا تضم 20 مطعما وبار “بايونيك” يعتمد على خدمات سقاة من الروبوتات، و10 حمامات جاكوزي و5 أحواض للسباحة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جدل اللغة الأمازيغية بالبرلمان…إهانة للدستور واستخفاف ب”الهوية الوطنية“

جدل اللغة الأمازيغية بالبرلمان…إهانة للدستور واستخفاف ب”الهوية الوطنية“

2021-12-20 / 11:05 مساءً
Photo of وجدة .. نقابة العدل ترفض الدورية الثلاثية بخصوص اعتماد الجواز الصحي لولوج المحاكم

وجدة .. نقابة العدل ترفض الدورية الثلاثية بخصوص اعتماد…

2021-12-20 / 10:40 مساءً
Photo of الصحة العالمية: متحور “أوميكرون” قد يسهم في الانتصار على وباء كورونا

الصحة العالمية: متحور “أوميكرون” قد يسهم في الانتصار على…

2021-12-20 / 10:26 مساءً
Photo of خبير ايطالي : مخيمات تندوف تشكل تهديدا للاستقرار في منطقة الساحل والصحراء

خبير ايطالي : مخيمات تندوف تشكل تهديدا للاستقرار في…

2021-12-20 / 10:07 مساءً
Photo of صديقي: الموسم الفلاحي شهد زراعة 3,7 مليون هكتار من الزراعات الخريفية

صديقي: الموسم الفلاحي شهد زراعة 3,7 مليون هكتار من…

2021-12-20 / 9:43 مساءً
Photo of ” المحامون الشباب” يدعون لمقاطعة الجلسات إلى حين التراجع عن فرض جواز التلقيح

” المحامون الشباب” يدعون لمقاطعة الجلسات إلى حين التراجع…

2021-12-20 / 9:25 مساءً
Photo of درك طنجة يحبط محاولة تهريب 12 طنا من المخدرات

درك طنجة يحبط محاولة تهريب 12 طنا من المخدرات

2021-12-20 / 9:04 مساءً
Photo of الشامي : الشباب يمثل فرصة حقيقية للمغرب ويستوجب إدماجهم في التنمية

الشامي : الشباب يمثل فرصة حقيقية للمغرب ويستوجب إدماجهم…

2021-12-20 / 8:55 مساءً
Photo of عمور تستعرض التدابير المتخذة لإنعاش السياحة الداخلية

عمور تستعرض التدابير المتخذة لإنعاش السياحة الداخلية

2021-12-20 / 8:41 مساءً
Photo of اجتماع لمكتب مجلس المستشارين خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري

اجتماع لمكتب مجلس المستشارين خصص للتداول في جدول أعمال…

2021-12-20 / 8:16 مساءً

تعليق واحد

  1. راه قولنا ليكم هاد المتحورات هي نتيجة لقاحات وما يسمى بالهروب المناعي! فيروس كورونا الاصلي كان في طريقه الى الاندثار الطبيعي بفضل المناعة الربانية لكن المختبرات والسياسة العالمية أبت الى انت تختبر ما تريد اختباره منذ سنين خصوصا ArNmessenger

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق