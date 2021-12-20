صحيفة: “أوميكرون” يصيب العشرات على متن أكبر سفينة سياحية في العالم

2021-12-20 / 7:01 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

جاءت نتائج فحص كورونا إيجابية لدى 48 على الأقل من ركاب “سيمفونية البحار” أكبر السفن السياحية في العالم، حسب صحيفة “واشنطن بوست” اليوم الاثنين

وأوضحت الصحيفة نقلا عن بيان لشركة Royal Caribbean مالكة السفينة أن الحديث يدور عن حالات الإصابة بمتحور “أوميكرون” الجديد.

وكان أكثر من 6 آلاف شخص على متن السفينة التي دامت رحلتها الأخيرة من 11 حتى 18 ديسمبر.

وقالت الشركة إن 95% من الأشخاص الموجودين على متن “سيمفونية البحار” كانوا مطعمين بالكامل، موضحا أن 98% ممن تم الكشف عن إصابتهم بـ “أوميكرون” كانوا قد تلقوا اللقاح. وصرح المصابون بأنهم لم يشعروا بأي أعراض مرضية أصلا أو كانت طفيفة.

وتتسع سفينة “سيمفونية البحار” لـ 6680 راكبا ولها 18 طابقا تضم 20 مطعما وبار “بايونيك” يعتمد على خدمات سقاة من الروبوتات، و10 حمامات جاكوزي و5 أحواض للسباحة.

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