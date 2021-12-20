الوزير خالد ايت الطالب

برلماني يطالب آيت طالب بإحداث مستشفى محلي ببوجنيبة

2021-12-20 / 6:30 مساءً
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هبة بريس _ خريبكة

طالب البرلماني عن دائرة خريبكة ورئيس جماعة بوجنيبة الترابية عبدالصمد خناني، في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، بإحداث مستشفى محلي بمدينة بوجنيبة.

وقال عبدالصمد خناني إن المركز الصحي الوحيد بالمدينة أصبح غير قادر على تلبية الطلبات المتزايدة على الخدمات الصحية، لا سيما المستعجلة منها، الأمر الذي يفرض نقل الحالات المستعجلة إلى المستشفى الإقليمي بخريبكة، وهو ما يترتب عنه تكاليف إضافية للمرضى وذويهم، ناهيك عن مخاطر هذا التنقيل على حياة الحالات المستعجلة جدا.

ولفت البرلماني عن دائرة خريبكة الانتباه إلى أن إحداث هذا المستشفى من شأنه تخفيف حالة الازدحام والاكتظاظ الذي يعاني منه المستشفى الإقليمي بخريبكة نتيجة الحالات الوافدة عليه من مناطق أخرى.

وأكد السؤال الكتابي على معاناة ساكنة بوجنيبة على مستوى الخدمات الصحية، والتي تأتي في سياق انخراط المغرب في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، والذي يأتي بتطوير القطاع الصحي ضمن أولوياته، مما يجعل إحداث مستشفى محليا ببوجنيبة ضرورة ملحة، معلنا عن استعداد الجماعة توفير الوعاء العقاري الذي سيشيد فوقه، وبالتالي ضمان استفادة ساكنة جماعات “المفاسيس، حطان، أولاد عزوز، بئر مزوي، الكفاف، وبني يخلف” بحكم قرب هذه الجماعات من مركز مدينة بوجنيبة

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