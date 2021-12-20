عاملات مغربيات في حقول الفراولة ..شروط اسبانية تدخل في أوجه الاستعباد

2021-12-20 / 6:10 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

من المتوقع ان تستأنف رحلات العاملات المغربيات إلى حقول الفراولة الإسبانية مطلع العام المقبل 2022، بالرغم من الخروقات التي تمارس ضدهن وفي ظل غياب حمايتهن من الانتهاكات.

وسجلت مصادر حقوقية ، إن عودة إسبانيا لاستجلاب العاملات المغربيات العام المقبل جاء بعد فشل تعويض العمالة المغربية بجنسيات أخرى.

في هذا الإطار قال محمد الطيب بوشيبه، المنسق الوطني لجمعية “ماتقيش ولدي” إن الجانب المشرق في الأمر يرتبط بالناحية الاقتصادية، حيث يوفر العمل مقابل مادي للأسر.

وأضاف الطيب بوشيبه في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن الشروط الأخرى التي تفرضها إسبانيا تدخل في أوجه “الاستعباد” وانتهاك حقوق النساء، حيث تشترط على الأمهات ترك أطفالهن في المغرب والذهاب إلى العمل وحدهن من أجل عدم الاستقرار في إسبانيا.

وأوضح أن العاملات في حقول الفراولة يعشن حياة دون المستوى في الأكواخ الواقعة في الحقول.

واضاف متحدثا لوكالة سبونتيك ” تعرضهن لاعتداءات جنسية، وأن هناك الكثير من الشكاوى من طرف نساء تعرضن لانتهاكات وحالات تشرد إثر العمل في الحقول بإسبانيا”

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