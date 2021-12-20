فقط في الجزائر ..الكأس تُسلم لرئيس أركان الجيش والبروتوكول يرمي بتبون الى الهامش

هبة بريس - اس بويعقوبي

أثار حفل استقبال المنتخب الجزائري المتوج بكأس العرب، صباح اليوم الاثنين بقصر المرادية انتباه العالم بعد خرق البروتوكول المتعارف عليه دوليا في مثل هذه المناسبات وذلك بتسليم الكأس لرئيس اركان الجيش الجزائري عوض الرئيس عبد المجيد تبون .

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الجزائري ، كيف عمد أحد لاعبي المنتخب الجزائري بشكل لاإرادي الى تسليم الكأس لرئيس أركان جيش بلاده ، الأمر الذي يوحي بترسخ حقيقة امساك العسكر بمفاتيح البلاد بالمخيلة الجزائرية .

ورغم إنكار المؤسسة العسكرية المتكرر تدخلها في الحياة السياسية للبلاد وتقيدها بالدستور،الا ان الجيش هو القائد الفعلي للمشهد السياسي والرياضي في الجزائر بل ويتحكم في جميع مناحي الحياة العامة في البلاد ويتغلغل داخل مؤسسات الدولة بسحق إرادة الشعب، نظرًا لعمله خارج حدود وظيفته.

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