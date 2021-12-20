أمن البيضاء يوقف عشرينيا متورطا في قتل شخص

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء، أمس الأحد 19 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد باشرت إجراءات معاينة جثة ضحية يبلغ من العمر 47 سنة، عثر عليها تحمل طعنات باستعمال السلاح الأبيض بغرفة بحي السدري، قبل أن تقود الأبحاث لتحديد هوية المشتبه فيه الذي تربطه علاقة عمل بالهالك، ويتم توقيفه صباح اليوم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الجريمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الاجرامية المنسوبة إليه وكذا الدوافع والأسباب وراء ارتكاب هذه الجريمة.

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