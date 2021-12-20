الحكومة تعلن اتخاذ تدابير احترازية ليلة رأس السنة
هبة بريس - الرباط
أعلنت الحكومة عن اتخاذ عدة تدابير احترازية ليلة رأس السنة الميلادية.
و تشمل التدابير منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة.
كما تهم إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.
و تؤكد الحكومة على أن خطر تفشي الوباء ما زال قائما ومستمرا، وأن الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية.
ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
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18 تعليقات
نؤيد هذا البلاغ الذي هو في مصلحة المواطنين وقاية من الاصابة بهذا الوباء السريع الانتشار لءلك كان من المفروض طرح مثل هذه البلاغات التي تنبه المواطنين علينا احترام مثل هذه البلاغات وشكرا
هذه التدابير اللازمة تؤخذ دائما وليس في احتفال بالسنة الميلادية الجديدة هههههههههههه.
نتمنى في هذه السنة الميلادية الجديدة أن تدخل على كافة الأمة الإسلامية باكملها بانتهاء هذه المتحورات جديدة من سلالة كورونا.
نحن ليس ضد الحكومة وإنما هذه التدابير اللازمة ضد كوفيد 19 كورونا بالاخص في احتفالات راس السنه الميلاديه الجديده يجب ان تكون دائما من أجل محاربة هذآ المتحور الجديد اوميكرون…
كنت اتمني ان احتفل بها في فرنسا ولكن للاسف الشديد قمتم باغلاق المطارات وماذا سافعل؟؟؟؟؟هههههههههه.
ستنظف الشوارع من اصحاب الخمور والمخدرات التي يتعاطون لها .. أحسن ما فعلته الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.
نحن هذآ ما اردناه من الحكومة الجديدة أن تقوم بالاحترازات اللازمة ضد كوفيد 19 كورونا من أجل حماية المواطنين من هذآ المتحور الجديد اوميكرون.فالف شكر وتقدير للحكومة.
يجب الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة بما يرضي الله ..
والذين عالقين في المغرب مع أولادهم ماذا يفعلون والمطارات مغلقة متى يتم الفتح المطارات لقد سئمنا من تصرفاتكم معنا…
نحن لانفكر في الإحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة كل ما يهمنا حالياً سوى التغيير والاصلاح وليس التفاهات التي بسببكم تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بقرارتكم التافهة تسببون عراقيل في حياتنا المعيشية.حسبي الله ونعم الوكيل.
اعتقد ان الاحتفال برأس السنة تعود الى النصارى واليهود وليس المسلمين.هههه
قرار صائب قدمته الحكومة من أجل حماية الوطن وعدم التفشي لهذا المتحور الجديد اوميكرون.
إنه قرار في محله ألف تحية وتقدير لكل أبطال الأمن الوطني والحكومة.
نحن نريد التغيير والاصلاح وليس الرجوع إلى الصفر وليس في الإحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.التي ستسبب مناكر ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أنا مع الحكومة الجديدة في هذآ القرار الصائب لأن الإحتفال برأس السنة يجلب ما عدا المناكر . أول مرة تقوم الحكومة بعمل ممتاز جدا وفي محله.
إن الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة تعتبر بدعة. كما قال صلى الله عليه وسلم (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار).
يجب ان نتابع المبادئ الإسلامية وما اوصانا به الله تعالى ورسوله ..وإن نبتعد عن المناكر وما حرمه الله ….