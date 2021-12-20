عبر فيديو.. الفنان أدهم النابلسي يعلن اعتزاله الغناء

2021-12-20 / 4:42 مساءً
1
هبة بريس - وكالات

أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الغناء، وقدم السبب في فيديو نشره على حسابه في فيسبوك.

وقال النابلسي: “هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين”.

وأضاف: “ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم… هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تطوان…الشاعرة والإعلامية مريم كرودي تصدر “تراتيل التاء”

تطوان…الشاعرة والإعلامية مريم كرودي تصدر “تراتيل التاء”

2021-12-20 / 3:09 مساءً
Photo of تتويج “مداد أخير” بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي

تتويج “مداد أخير” بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل…

2021-12-20 / 2:23 مساءً
Photo of فنان تطواني ينضم إلى الفيفا كمسؤول عن الإنتاج الفني وخدمات الترفيه

فنان تطواني ينضم إلى الفيفا كمسؤول عن الإنتاج الفني…

2021-12-20 / 8:30 صباحًا
Photo of الفنانة هند صبري تنشر صورتها في العمرة

الفنانة هند صبري تنشر صورتها في العمرة

2021-12-19 / 9:35 مساءً
Photo of أغنية البهاوي و لمجرد الأكثر مشاهدة عربيا في اليوتيوب لسنة 2021

أغنية البهاوي و لمجرد الأكثر مشاهدة عربيا في اليوتيوب…

2021-12-18 / 9:01 مساءً
Photo of الفنانة المصرية سمية الألفي تخضع لعملية جراحية خطيرة

الفنانة المصرية سمية الألفي تخضع لعملية جراحية خطيرة

2021-12-18 / 3:54 مساءً
Photo of موازاة و ذكرى ميلاد والدته.. سعد لمجرد:” سامحيني إذا قصرت فحقك في يوم من الأيام”

موازاة و ذكرى ميلاد والدته.. سعد لمجرد:” سامحيني إذا…

2021-12-17 / 2:20 مساءً
Photo of إبراهيم خاي يجري عمليه جراحية مستعجلة…و مراد العشابي يكشف التفاصيل

إبراهيم خاي يجري عمليه جراحية مستعجلة…و مراد العشابي يكشف…

2021-12-16 / 11:55 مساءً
Photo of تأجيل نهائي مسابقة ملكة جمال العالم

تأجيل نهائي مسابقة ملكة جمال العالم

2021-12-16 / 9:41 مساءً
Photo of بسبب إشاعة زواجه من طليقة “قبيبو”.. حمزة الفيلالي:” متبقاوش ديرو بيا البوز”

بسبب إشاعة زواجه من طليقة “قبيبو”.. حمزة الفيلالي:” متبقاوش…

2021-12-16 / 2:48 مساءً

تعليق واحد

  1. الثوبة داءما أبوابها مفتوحة مالم تطلع الشمس،من مغربها واحيي،هذا الشاب الذي عاد إلى رشده واتمنى من الاخرين ان يحدون حدوه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق