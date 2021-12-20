وزير الفلاحة: “زراعة 3.14 مليون هكتار من الحبوب هذه السنة”

هبة بريس - الرباط

كشف محمد صديقي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، انطلاق زراعة مجموعة من المنتوجات الفلاحية هذا الموسم.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الخميس، أنه تمت زراعة 3.7 مليون هكتار “الزراعات الخريفية”، وزراعة 3.14 مليون هكتار من الحبوب، اضافة إلى الزراعات المسقية 100 ألف هكتار “الخضروات، الفواكه” والتي ستمكن من تموين السوق هذا الموسم، الى جانب 35 الف هكتار من الزراعات السكرية.

وعبر الوزير عن متمنياته بالفرحة بتساقطات مطرية كافية خلال الأيام القليلة القادمة لتسجيل موسم فلاحي جيد على غرار المواسم السابقة.

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