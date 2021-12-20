وزير الفلاحة: تأخر الأمطار أثر على النشاط الفلاحي ونسبة ملء السدود

هبة بريس - الرباط

ذكر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الموسم الفلاحي الحالي يعرف تأخر كبير وشح في الامطار خصوصا في شهر شتنبر وأكتوبر وأوائل نونبر.

وأكد الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن هذا التأخر أثر على النشاط الفلاحي ونسبة ملء السدود والغطاء النباتي.

والى حدود اليوم، يضيف الوزير، بلغ معدل التساقطات المطرية 48.9 ملتمر، مشيرا الى أن هذه النسبة تعطي عجز 61 % مقارنة مع سنة عادية، و47% مقارنة مع السنة الماضية.

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