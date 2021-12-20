الخميسات.. التحقيق مع موظف أمن متورط في الاستيلاء على سيارة وتزوير لوحة ترقيمها

هبة بريس - الخميسات

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الخميسات بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأحد، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لمقدم شرطة يعمل بالهيئة الحضرية بنفس المدينة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في خيانة الأمانة وتزوير لوحات ترقيم سيارة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بشكاية تتعلق بخيانة الأمانة تقدم بها مسير شركة بمدينة الناظور في مواجهة زبون استولى على إحدى السيارات المخصصة للكراء، وذلك قبل أن تسفر إجراءات البحث والتحري عن ضبط السيارة موضوع هذه الشكاية بمدينة الخميسات، وهي تحمل لوحات ترقيم مزورة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف سائق السيارة موضوع البلاغ، وهو شرطي يعمل بالهيئة الحضرية بمدينة الخميسات، والذي تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات الحقيقية لهذه القضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0