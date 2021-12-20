عمور: نراهن على السياحة الداخلية للمساهمة في تحسين القطاع

هبة بريس - الرباط

أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات للنهوض بقطاع السياحة الذي يعاني من تداعيات جائحة كورونا.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الوزارة تعقد اجتماعات ولقاءات مع مهنيي للبحث عن حلول وإجراءات لإنقاذ القطاع والعاملين به.

وشددت عمور على أن وزارتها تراهن على إنعاش السياحة الداخلية التي تمثل 30% من ليالي المبيت والتي من شأنها المساهمة في تحسين القطاع من الأزمات المستقبلية المحتملة. وفق قولها

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