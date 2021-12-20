وزارة السياحة: الحكومة مددت تعويضات كورونا للحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع

هبة بريس - الرباط

أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات للحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع السياحي الذي تأثر بجائحة كورونا.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أنه ضمن هذه الإجراءات تمديد التعويضات المالية الخاصة بالعاملين بالقطاع السياحي والمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى متم شهر دجنبر، لافتة أن الإجراء يهم مؤسسات الايواء السياحي المصنفة، المرشدين السياحيين، وكالات الاسفار، مقاولات المناولة، مقاولات النقل السياحي.

وأضافت الوزيرة أن المشاورات مستمرة لاتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بالقروض البنكية والتمويل وغيرها.

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