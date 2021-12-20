جريمة بشعة في مكناس.. “مقرقب” يغتصب والدته

2021-12-20 / 3:06 مساءً
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هبة بريس - فاس

أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس على النيابة العامة المختصة، اليوم الاثنين ، ثلاثيني من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية اغتصاب وهتك عرض والدته بالعنف واستهلاك الأقراص المهلوسة

ووفق مصادر ” هبة بريس” فإن وقائع الجريمة تعود ليوم الجمعة الماضي، حيث أقدم المشتبه فيه البالغ من العمر 27 سنة والذي كان في حالة غير طبيعية على اقتياد والدته إلى منطقة خلاء بمنطقة عين معزة المتواجدة خارج المدار الحضاري لـ”حي البرج” بمكناس، و قام باحتجازها وهتك عرضها بالعنف قبل أن يلوذ بالفرار

مباشرة بعد الواقعة تضيف ذات المصادر، أن المشتبه فيه توجه نحو منزل عائلته بحي البرج ليحاول قتل أخته قبل أن يقوم بعد ذلك بالاعتداء على والده المقعد على كرسي متحرك لأسباب تجهل لحدود الساعة أسبابها. مشيرة إلى أن عملية إيقاف المشتبه فيه نفذت بعدما قام شبان يسكنون بالحي نفسه بمحاصرة المتهم عندما حاول الهروب قبل أن يوقفوه ويسلموه لعناصر الشرطة التي قدمت إلى عين المكان.

هذا وجرى نقل الضحية إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس لتلقي العلاجات الضرورية من الجروح وضربات التي لحقتها من جريمة الاغتصاب. فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر. تفيد ذات المصادر

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‫3 تعليقات

  1. السلام عليكم
    بالنسبة لهذا المجرم فإنه يستحق المؤبد مع الأعمال الشاقة ويجب الضرب بيد من حديد على تجار هذه المخدرات والتي أصبحت منتشرة بشكل رهيب.

  2. هذا يجب أن يعدم لأن المقرقب لن يفكر في أخذ والدته إلى منطقة خلاء ثم يعود بسرعة بعد جريمته التي لا تغتفر للإعتداء على والده وأخته . بقاؤه حيا خط .

  3. بدون تعليق. يعجز اللسان عن الكلام لكن أقول في حق هاته الحثالة من البشر لعنك الله الى يوم الدين وحشرك مع المعدبيين وجعل مقامك في جهنم أسفل سافلين.

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