وقفة إحتجاجية لموظفي محاكم تازة رافضين إلزامية جواز التلقيح

2021-12-20 / 1:55 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

أفادت مصادر ل ” هبة بريس ” أن العشرات من موظفي وموظفات العدل والعدول والنساخ نظموا ، صباح اليوم الاثنين من الشهر الجاري وقفة احتجاجية ، أمام مقر محكمة الاستئناف بمدينة تازة، رافضين إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج إلى فضاء المحاكم، بموجب قرار تم اتخاذه من طرف وزارة العدل والنيابة العامة في دورية مشتركة ، بشأن إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، حيز التنفيذ، وهو ما يعتبره نساء ورجال العدل سالفي الذكر، بانه مخالف للقوانين.

و أضاف ذات المصدر، أن المحتجين وجدوا أثناء محاولتهم ولوج مقر المحكمة عناصر من الأمن طالبين منهم الإدلاء بجواز التلقيح، تنفيذا للدورية المشتركة بين الوزارة الوصية على قطاع العدل والنيابة العامة.

وكانت الدورية المشتركة التي أصدرتها وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكدت على أن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـ”الجواز الصحي”، وذلك ابتداءً من 20 دجنبر الجاري

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