الصين ل”أمريكا”: لا نخشى مواجهتكم

هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال كلمة ألقاها في بكين، يوم الاثنين، إن الصين لن تخشى مواجهة مع الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول الصيني: “بكين سترحب بالتعاون مع واشنطن إذا كان يصب في مصلحة الطرفين”، مشددا على أن المنافسة بين البلدين “يجب أن تكون إيجابية”.

وأشار وانغ يي إلى أن “المشكلات في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تعود إلى سوء تقديرات استراتيجية من الجانب الأميركي”، حسبما نقلت “رويترز”.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قد أعلن، أن سعي الصين لامتلاك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت “يزيد من التوترات في المنطقة”.

وتعهد أوستن بأن تحافظ الولايات المتحدة على قدرتها على ردع التهديدات المحتملة التي تمثلها الصين.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0