الصين ل”أمريكا”: لا نخشى مواجهتكم

2021-12-20 / 11:55 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال كلمة ألقاها في بكين، يوم الاثنين، إن الصين لن تخشى مواجهة مع الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول الصيني: “بكين سترحب بالتعاون مع واشنطن إذا كان يصب في مصلحة الطرفين”، مشددا على أن المنافسة بين البلدين “يجب أن تكون إيجابية”.

وأشار وانغ يي إلى أن “المشكلات في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تعود إلى سوء تقديرات استراتيجية من الجانب الأميركي”، حسبما نقلت “رويترز”.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قد أعلن، أن سعي الصين لامتلاك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت “يزيد من التوترات في المنطقة”.

وتعهد أوستن بأن تحافظ الولايات المتحدة على قدرتها على ردع التهديدات المحتملة التي تمثلها الصين.

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تعليق واحد

  1. لأن كانت هده قرائه الأستاذ البادى للتكنولوجيا فى اكتشاف الطاقه الشمسيه المتجدده حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية هى الأولى وقامت بتوسيط نفودها لدى الصين عبر وسط الميدان لمجلس الحكومه للولايه لوقف التنفيد للكولونيل للخيام الإحتفاظ المعيّن مريا والباقى للحرائق الدرهم رمضان عبر الإتصالات

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