إيطاليا: قطار يدهس مهاجرة مغربية ويرديها قتيلة

2021-12-20 / 10:26 صباحًا
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عبد اللطيف الباز/ هبة بريس

لفظت مهاجرة مغربية (76 سنة) أنفاسها الأخيرة، تحت عجلات قطار في مشهد مروع.

وأفادت مصادر هبة بريس أن المهاجرة المغربية توفيت بعدما دهسها قطار في ضواحي منطقة “كريمونا” شمال إيطاليا.

ووفق ما أفادت به مصادرنا فقد حلت بمكان الفاجعة، فرق الإنقاذ وعناصر الشرطة فور إبلاغها بالحادث المروع.
وقد باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية للواقعة الصادمة.

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تعليق واحد

  1. اللهم لا اعتراض على قدر الله و لكن يبقى تسائل مطروح ما قصة كل هذه الوفيات في صفوف المغاربة خصوصا دهسا بالقطار او السيارة اهي رداءة احوال الطقس ام نقص في علامات التشوير و الانتباه ؟؟؟رحمهم الله و جميع اموات المسلمين

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