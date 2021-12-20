كريم بن عبد السلام.. أول شاب مصاب بالتوحد يحصل على الدكتوراه بالمغرب

2021-12-20 / 10:58 صباحًا
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هبة بريس

أعلن محمد غاشي رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط منح أول شاب مغربي مصاب بالتوحد درجة الدكتوراه في المملكة.

وقال غاشي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “شاب تحدى كل الصعاب، كريم المصاب بالتوحد أول شاب مغربي توحدي ينال دكتوراه بالمغرب، لحظة تدمع العين وتفرح القلب”.

وأضاف: “كريم لم ينل فقط شهادة الدكتوراه، بل أعطى درسا في الإصرار والصبر.. شكرا كريم”.

وجصا على الدكتوراه في تخصص “العقيدة والأديان السماوية” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

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