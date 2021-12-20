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بريطانيا تعلن تسجيل 12 وفاة بمتحور أوميكرون

2021-12-20 / 9:31 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 12 وفاة بمتحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا.

وقال دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني لإذاعة “تايمز”، إن 12 شخصا توفوا متأثرين بإصابتهم بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف أن 104 يعالجون في المستشفيات الآن من الإصابة بـ”أوميكرون”.

وكانت بريطانيا أعلنت أمس، تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بـ”أوميكرون” في المملكة المتحدة إلى 37101 إصابة.

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تعليق واحد

  1. برطانية هي اول دولة اللي كانت فيها الحملة القاح واغلابية المواطنين اخدو اللقاح و في اسبانيا الممرضين والاطباء ملقحين و هم الان مصابين بالفيروس هدي هيا نتائج اللقاح لانه بدون مفعول و يقولون انها دلتا والمتحور الجديد اوميكرون و الافرقي و الهندي لان اللقاح غير تجارة الحقنة التانية و الثلت و الرابعة ووووو و هكدا تستمر التجارة للمفيات الادوياء و معاها المنضمة العالمية لقلت الصحة .

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