وفاة بطل الفنون القتالية المغربي سليمان محمد عن 35 سنة

2021-12-20 / 9:27 صباحًا
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هبة بريس

توفي البطل المغربي في الفنون القتالية المختلطة، سليمان عبد السلام محمد، أمس الأحد، عن عمر ناهز 35 عاما.

وتفاعل البطل والمقاتل المغربي الشهير أبو زعيتر، عبر حسابه الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، مع خبر وفاة سليمان، حيث كتب: “توفي اليوم أخي سليمان، إنا لله وإنا إليه راجعون. راجين من الله أن يمنحك أعلى مراتب الجنة أخي العزيز”.

ولم يكشف الى حدود الساعة سبب وفاة المقاتل المغربي.

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‫3 تعليقات

  1. انا لله وانا اليه راجعون
    اخوتي الذين يتناولون المكملات الهرمونية لبناء العضلات، انها قاتلة، وكم من شاب قتلته

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