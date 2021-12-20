طقس الاثنين.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا، خلال الصباح والليل مع تكون صقيع فوق كل من مرتفعات الأطلس، الريف، الجنوب الشرقي للبلاد والهضاب العليا الشرقية.

كما يتوقع نزول أمطار ضعيفة بجنوب البلاد وبمرتفعات الأطلسين الكبير و الصغير، وبعض القطرات المطرية المتبقية بالجنوب الشرقي للبلاد وذلك خلال الصباح، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بسهول المحيط الأطلسي وبالريف الغربي.

وستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالواجهة المتوسطية وذلك بصفة محلية ، عدا ذلك، ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية عموما بباقي ربوع المملكة فضلا عن تناثر حبات من الرمال فوق شمال الأقاليم الجنوبية، مع بعض الهبات لرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من وسط و شمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و 1 درجة واحدة بمرتفعات الأطلس وما بين 02 درجتين و 08 درجات بكل من الريف، الهضاب العليا الشرقية والماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 07 و 13 درجة بالسايس، وما تبقى من المناطق الشمالية وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 11 و 18 درجة بباقي الأرجاء الأخرى .

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 08 و 15 درجة بالأطلس، وما بين 13 و 19 درجة بكل من الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و 23 درجة بالمناطق الشمالية،السايس، شمال المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي للبلاد وبالسواحل، وستكون ما بين 21 و 29 درجة على العموم بباقي الجهات الأخرى.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وهائجا الى الى محليا قليل الهيجان ما بين طانطان وبوجدور وشمال المهدية.

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