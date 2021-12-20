باحث: متحور “أوميكرون” قد يكون مؤشرا على بداية نهاية الفيروس وإضعافه
قال الباحث التونسي أحمد الرباعي إن متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا الذي يبدو أقل خطورة على مستوى الأعراض، قد يكون مؤشرا على “بداية نهاية الفيروس وإضعافه”.
وأكد الرباعي في تصريح إعلامي أن “المشروع الذي كان انطلق منذ أكثر من سنة بالاشتراك بين جامعات صفاقس والمنستير وتونس المنار وعدد من المؤسسات الاستشفائية الجامعية منها المستشفى العسكري بتونس والمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى الجامعي الهادي شاكر أدرك حاليا مرحلة متقدمة تقدر بحوالي 80 بالمائة من أهدافه من الناحية العلمية والانعكاسات المجتمعية للدراسة والنصائح التي يمكن أن تنبثق عنها”.
وأضاف: “أنجز المشروع الذي يساهم فيه خبراء في علم الفيروسات وعلم الوراثة وتحليل البيانات حاليا دراسة على 34 عينة في متابعة الفيروس بينت أنه باختلاف المتحورات تختلف الأعراض علما أن متحور دلتا هو الطاغي حاليا في تونس في مستوى الإصابات”.
واعتبر الرباعي أنه رغم سرعة الانتشار الكبيرة التي يتميز بها “أوميكرون” فإن الخوف الكبير الذي أبداه عدد من الأطراف “مبالغ فيه وهو ما أكدته عديد المقالات العلمية الموثوق بها التي ارتكزت بالخصوص على محدودية خطورة الأعراض التي يفرزها”.
والرباعي باحث بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس ومنسق البحث العلمي حول “كوفيد 19 والعوامل الوراثية المؤثرة في خطورة الإصابة”.
22 تعليقات
نتمنى دخول السنة الميلادية الجديدة أن تنتهي جميع المتحورات لسلالة كوفيد 19 كورونا باذن الله تعالى.
انشالله سيكون آخر متحور اوميكرون في هذه السنة وسنسقبل عام جديد بدون متحورات وانتهاء كوفيد 19 كورونا كما يقال المثل المغربي (مشيا بلا رجعة).
يجب على اللجنة العلمية أن تجد حلا مناسبا لمحاربة هذآ المتحور الجديد اوميكرون…. لأننا نريد الرجوع إلى الحياة الطبيعية كما كنا من قبل …
نتمنى سنة سعيدة للجميع وتكون سنة خالية من الفيروسات والمتحورات. وتدخل على الأمة الإسلامية بالصحة والعافية يارب.
اوميكرون مجرد فيروس من سلالة كورونا رغم انتشاره بسرعة فهو لا يسبب أي خطورة على المواطنين . وإنما يسبب خطورة على جيوب المواطنين هههههههههههه.
هل التطعيم له فعالية لهذا المتحور الجديد اوميكرون؟؟؟؟؟؟؟؟.
ستكون خسائر فادحة للمغرب إذا تم الحجر الصحي الشامل بسبب هذآ المتحور الجديد اوميكرون…
لحد الان لم افهم مافائدة التلقيح (الجرعتين الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة لم تكن هناك حماية كاملة لمحاربة هذآ المتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه.
لقد تم انتشار السريع لهذا المتحور الجديد اوميكرون نطلب من الله تعالى السلامة والعافية يارب اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب ولطفك بنا يآرب.
اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون في هذه السنة .واستقبال سنة جديدة بدون متحورات يآرب وسترك.
بعدما دوخت الجائحة كوفيد 19 كورونا العالم ها هو متحور اوميكرون يظهر كذالك ويدوخ البشرية بأكملها (أطباء وحكماء سياسين وعلماء للبيولوجيين ووووووووووو) ولحد الآن لم يجدوا له علاج بصفة نهائية….
كل متحور له اعراض جانبية ضارة بالصحة لهذا يجب علينا الحيطة والحذر منهم.هههههههه.
لاندري متى ستنتهي هذآ الاسطور والسيناريوهات لكوفيد 19 كورونا مع سلالته؟؟؟!؟
المجاعة والتشرد هما المتحور الجديد في هذه الحكومة الجديدة .. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
وهل الجرعة الثالتة هي الضربة القاضية على هذا المتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟
سنة جديدة . والرجوع الى الحياة الطبيعية بدون متحورات وانتهاء كوفيد 19 كورونا هههههههه.
إنها مجرد اسماء سميتموها أنتم بانفسكم لمصلحتكم التجارية لمبيعات التلقيحات وهذا ما سيحطمنا وبالاخص الطبقة الفقيرة والكادحة التي تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بسسب قرارتكم التافهة….
نحن نريد التغيير والاصلاح في الحياة الاقتصادية في المغرب وأنتم تفسيرونا لنا المؤشرات على بداية نهاية الفيروس واضعافه.ههههههههههههه.لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مانتجت عليه الدراسات على هذا المتحور على مدى قوته المرضية وأعراضه الجانبية ببساطة وعلميا انه لا يتحمل المناعة هههههههههههه.
نريد تلقيح فعال جدا لمحاربة هذآ المتحور الجديد اوميكرون.والعودة إلى الحياة الطبيعية.