بلجيكا… آلاف يحتجون على فرض الجواز الصحي

2021-12-19 / 11:25 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تظاهر آلاف من المواطنين في بلجيكا اليوم الأحد، وذلك للاحتجاج على فرض الجواز الصحي، الخاص بكوفيد 19.
وشهدت المظاهرات صدامات بين الشرطة والمحتجين، واعتقال الشرطة لعدد منهم.
وبلغ عدد المتظاهرين 3500 شخص حسب الشرطة البلجيكية، والذين خرجوا لرفض فرض وجود الجواز الصحي لدخول المطاعم.
ووقعت المظاهرات في الحي الأوروبي، الذي شهد لقاء بين شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وقادة أفارقة قبل القمة الأوربية الأفريقية في بروكسيل.
ويواصل فيروس كورونا إصابة آلاف من البشر، حيث وصلت الإصابات في بلجيكا إلى 10 آلاف إصابة يوميا.

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