سائق سيارة يدهس مهاجرين مغربيين بشمال إيطاليا

2021-12-19 / 11:00 مساءً
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عبد اللطيف الباز – هبة بريس

لقي مهاجران مغربيان مقيمان في إيطاليا مصرعهما في حادثة سير وقعت بريمبانا ضواحي مدينة بيرغامو شمال البلاد.

وحسب مصادر جيدة الإطلاع من عين المكان فالضحيتين المغربيين يدعيان إ – ب ، 24 سنة، و إ – ع ، 21 سنة، الشابين المغربيين دخلا في عراك واشتباك بينهما في حدود الساعة الثانية ليلا أمام إحدى العلب الليلية في بالادينا مما أدى إلى وقوعهما أرضا على قارعة الطريق في الوقت الذي كانت تمر فيه إحدى السيارات لتدهس الإثنين لم تترك مجالا لانقاذ حياتهما،ووفق ما كشفت مصادر الجريدة، فإن السيارة لم تتوقف بعد دهسها للمهاجرين، وأكملت طريقها إلى وجهة مجهولة.

وأضاف ذات المصدر أن قوة الإصطدام لم تترك مجالا لإنقاذ الضحايا بالرغم من سرعة حضور فرق الإنقاذ وكذا عناصر الأمن التي باشرت المعاينة في الحادثة بينما تم إيداع جثامين المهاجرين المغربيين بمستودع الأموات بالمستشفى المنطقة قصد إخضاعهما للتشريح الطبي الكفيل ،وأنه جرى فتح تحقيق قضائي دقيق تحت إشراف المدعي العام لتحديد ضروف وملابسات الحادثة، التي خلفت حزنا شديدا لدى عائلات وأقارب الضحايا.

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‫3 تعليقات

  2. لقد حدرت الشباب في المهجر وبالأخص الذين لا يملكون اوراق الإقامة بأنهم مستهدفين من طرف اليمين المتطرف وارجوا اخد الحظر حتى في الأشياء التي تضنون انها ليست خطيرة. مل الخطوات يجب ان تكون محسوبة الوضع بدأ يتغير .

  3. اسهل شيء في هذه الحياة عند العرب ان يأتوا بكثرت الاطفال… لكنهم لا يعلمون ان الاهم من ذلك ان يتم تربية هؤلاء الاطفال تربية حسنة والا بناقص منهم.
    رحمهما الله تعالى وتجاوز عنهم.امين.

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