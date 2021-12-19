الفنانة هند صبري تنشر صورتها في العمرة

2021-12-19 / 9:35 مساءً
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هبة بريس - فن

شاركت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها بصورة على “إنستغرام” التقطت لها أثناء أدائها مناسك العمرة في الديار المقدسة، ما أثار إعجاب العديد من متابعي الفنانة الذين أثنوا عليها.

وأشاد رواد “إنستغرام” بهند صبري، وأشاروا إلى أنه رغم انشغالها بالفن والشهرة وكل ما يتبع ذلك من ضيق الوقت، لم تهمل الجانب الروحي في حياتها من خلال التمسك بدينها.

يشار إلى أن العديد من النجوم نشروا في الآونة الأخيرة صورهم بالحرم المكي أثناء تأديتهم مناسك العمرة ومنهم إلهام شاهين وليلى علوي.

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