مقتل 38 شخصا في هجمات لعصابات سرقة الماشية شمال نيجيريا

هبة بريس - وكالات

قتل مسلحون 38 مدنيا في ثلاث هجمات شنوها بولاية كادونا شمالي نيجيريا، وفق مسؤول محلي أشار إلى أن المهاجمين ينتمون لعصابات سرقة الماشية.

واقتحم المهاجمون الذين عادة ما ينفذون اعتداءاتهم على متن دراجات نارية، قرى كوران فاوا وماركي وريهيا في مقاطعة غيوا، وفق ما أعلن صامويل أروان، مفوض الشؤون الداخلية في ولاية كادونا.

وقال أروان إن “وكالات أمنية أكدت مقتل 38 شخصا في المناطق التي تعرضت للهجوم”، مشيرا إلى أنه تم التعرف على جثث 29 من الضحايا.

وتابع “أحرقت منازل وشاحنات وسيارات ومحاصيل زراعية في مزارع عدة”.

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