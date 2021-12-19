طرد وزيرة الثقافة البريطانية من مجموعة واتساب بعد مدحها لرئيس الوزراء

هبة بريس - وكالات

طُردت نادين دوريس، وزيرة الثقافة البريطانية، من مجموعة خاصة بحزب المحافظين الحاكم عبر تطبيق واتس آب، بعدما حثت أعضاء البرلمان على إظهار “قدر بسيط من الولاء” لرئيس الوزراء بوريس جونسون

وعقب استقالة وزير الدولة لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” لورد ديفيد فروست، السبت، كثرت الرسائل داخل هذه المجموعة التي تسمى بـ”بريكست عالمي نظيف” وتضم ما يزيد على مئة عضو برلماني من حزب المحافظين.

وبعد ادعاءات بأن استقالة فروست كانت “كارثة” و”ضربة قاسية” لجونسون، وصفت دوريس رئيس الوزراء بـ”البطل”.

ولكن الوزير السابق ستيف بيكر طرد دوريس من المجموعة وأتبع ذلك بالقول: “كفى يعني كفى”.

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