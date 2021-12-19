بنعبد الله من تطوان : ” اذا كانت الحكومة بالفعل سياسية يجب أن تقنع المواطنين بقراراتها “

2021-12-19 / 7:39 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله أن الحكومة لا يمكن أن تتشكل على أساس ثلاثة أحزاب، فيما تضم أكثر من 70 في المائة من التقنوقراط بالنسبة لمكوناتها الوزارية المختلفة والتي لا تنتمي لهذه الأحزاب.

وأضاف بنعبد الله ، في كلمة له خلال لقاء تواصلي لفرع حزبه بمدينة تطوان أن :”الكفاءة في الفضاء السياسي والحكومي، لا تعني أن تتحول المؤسسة الحكومية إلى مكتب للخبرة والدراسات لاستقطاب الكفاءات التقنوقراطية غير المسيسة ..”.

وأردف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قائلا :”إذا كانت بالفعل الحكومة سياسية، فيتعن ألا يكون لها هذا الحضور الباهت في الساحة السياسية الوطنية” مضيفا “وهو يفرض عليها أن تخرج وتناقش مع المواطنين وتفسر القرارات التي تتخذها وتسعى لإقناعهم بجدوى قراراتها وتملأ الفراغ السياسي من خلال الوجوه السياسية التي تتشكل منها”.

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