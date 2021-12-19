نقابة العدل بتطوان ترفض اجبارية جواز التلقيح لولوج المحاكم

2021-12-19 / 7:13 مساءً
0
هبة بريس - مكتب طنجة

عبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان، عن رفضه لاعتماد جواز التلقيح كوثيقة لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط للمحاكم، وذلك عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية، الجمعة 17 دجنبر 2021، “لتدارس مضمون الدورية المشتركة عدد 1/21، الصادرة عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة بهذا الخصوص .

واكدت الهيئة في بلاغ لها توصلت “هبة بريس ” بنسخة منه تتشبتها“باختيارية التلقيح وفق ما تنصّ عليه التوصيات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية”، مشيرة الى أن “هذا المستجد الخطير يجعل من مرفق العدالة والقضاء، حقل تجربة لفرض إجبارية الجواز الصحي (جواز التلقيح) على موظفي كتابة الضبط والقضاة والمحامين وباقي المهن القضائية”.

جدير بالذكر ان نقابة المحامين كانت قد عبرت بدورها عن رفضها لقرار اجبارية جواز التلقيح لولوج المحاكم ، معتبرين أن “المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، وذلك “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جهة الشمال.. نهضة ثقافية وعناية موصولة بالتراث المادي واللامادي

جهة الشمال.. نهضة ثقافية وعناية موصولة بالتراث المادي واللامادي

2021-12-19 / 9:23 مساءً
Photo of لقاء أخوي يجمع بين مسيحيين ويهود ومسلمين بالدار البيضاء

لقاء أخوي يجمع بين مسيحيين ويهود ومسلمين بالدار البيضاء

2021-12-19 / 8:08 مساءً
Photo of ايداع سارقا 160 مليون من ناقلة أموال السجن المحلي بطنجة

ايداع سارقا 160 مليون من ناقلة أموال السجن المحلي…

2021-12-19 / 6:54 مساءً
Photo of بقوة 2.5 على سلم “ريشتر “..تسجيل هزة أرضية بالحسيمة

بقوة 2.5 على سلم “ريشتر “..تسجيل هزة أرضية بالحسيمة

2021-12-19 / 6:32 مساءً
Photo of بنسعيد : المغرب حرص على الانخراط في صلب العمل الثقافي العربي المشترك

بنسعيد : المغرب حرص على الانخراط في صلب العمل…

2021-12-19 / 4:34 مساءً
Photo of تسجل 186 إصابة ووفاة واحدة بفيروس “كورونا” في 24 ساعة

تسجل 186 إصابة ووفاة واحدة بفيروس “كورونا” في 24…

2021-12-19 / 4:28 مساءً
Photo of طلاب “أوطم” بجامعة ابن زهر غاضبون من تأطير إسرائيلية حصة جامعية

طلاب “أوطم” بجامعة ابن زهر غاضبون من تأطير إسرائيلية…

2021-12-19 / 4:01 مساءً
Photo of وفاة أحمد عمار، أحد المخرجين الأوئل بالتلفزة المغربية

وفاة أحمد عمار، أحد المخرجين الأوئل بالتلفزة المغربية

2021-12-19 / 3:06 مساءً
Photo of 100 مربي للحلزون يتلقون تكوينا بشتوكة

100 مربي للحلزون يتلقون تكوينا بشتوكة

2021-12-19 / 1:00 مساءً
Photo of انتخابات رئاسية في تشيلي تثير انقساما شديدا داخل المجتمع

انتخابات رئاسية في تشيلي تثير انقساما شديدا داخل المجتمع

2021-12-19 / 9:56 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق