مقتنيات شخصية لمارادونا في مزاد علني لسداد ديونه

2021-12-19 / 6:39 مساءً
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هبة بريس - وكالات

بدأ مزاد علني على الإنترنت في العاصمة الارجنتينية بوينس آيرس، بعد أكثر من عام من وفاة الاسطورة دييغو مارادونا لبيع مقتنياته الشخصية التي تشمل سيجاره الشهير، وزوج من سيارات بي أم دبليو وفيلا فاخرة اشتراها لوالديه، بغرض سداد ديونه .

ويقام “المزاد العاشر”، في إشارة إلى رقم قميص مارادونا الذي يرتديه عند لعبه مع منتخب الأرجنتين، والذي قاده للفوز بكأس العالم عام 1986، من قبل عائلته لجمع الأموال، بينما يتم حل المسائل القانونية المتعلقة بتوزيع أصول اللاعب.

وقال أدريان ميركادو، منظم عملية البيع لوكالة فرانس برس “في هذا الوقت، لدينا 1120 شخصا مسجلين ولديهم القدرة على تقديم مناقصات في المزاد”.

وقال إن الـ 87 قطعة التي سيتم عرضها سيكون لها حد أدنى يتراوح من 50 دولارا إلى 900 ألف دولار. وأمرت السلطات الأرجنتينية بالبيع بالاتفاق مع ورثة ممتلكات بطل العالم عام 1986.

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